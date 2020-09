Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 settembre: 26 nuovi positivi, stabili i ricoveri (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo i 16 di ieri altri 26 nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, domenica 6 settembre, in Umbria, dove diventano così 1.916 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza ... Leggi su perugiatoday

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - MoltoBenone : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,8% Regioni con il maggio… - Paolo18030138 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,8% Regioni con il maggio… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio: 122 nuovi contagi in un giorno, 67 a #Roma e 1 morto. Casi di rientro anche da Umbria, Molise… - marvgearyn5 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,8% Regioni con il maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria

I nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297 (389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri). E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della ...Asl Roma 1: 24 nuovi casi. Di questi, 11 sono casi di rientro: 8 con link dalla Sardegna, 1 dalla Sicilia, 1 dal Molise e 1 dal Trentino. 7 sono contatti di casi noti ed isolati, mentre uno è stato in ...