Coronavirus | in Svezia pochi casi | “Ecco perché la nostra strategia ha funzionato”

La Svezia, uno dei pochi paesi ad aver deciso di fronteggiare il Coronavirus evitando il lockdown e puntando sulla singola responsabilità dei cittadini. Fino ad oggi conta 84.985 positivi e 5.835 morti, dati pesanti e impegnativi sopratutto se paragonati a quelli dei vicini di Danimarca e Norvegia. Al momento però la situazione è confortante: "La Svezia è passata dall'essere il Paese con più contagi in Europa a quello più sicuro — ha detto il dottor Anders Tegnell, l'epidemiologo maggiormente considerato dal governo —. La nostra politica può aver tardato a portare risultati ma alla fine sono arrivati e sono più stabili". La scorsa settimana in Svezia circa 2.500 persone scelte a caso ...

