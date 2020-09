Coronavirus: in Lombardia 51 nuovi casi a Milano città, 28 nel bresciano (Di domenica 6 settembre 2020) Milano 6 set. (Adnkronos) - I nuovi casi per provincia in Lombardia come sempre registrano il primato di Milano: ci sono 86 casi di cui 51 in città. Seguono Brescia, con 28 positivi al Covid-19, Monza (21) e Varese (11). Sotto i dieci nuovi positivi nelle ultime ore sono Bergamo (8), Como (3), Cremona (8), Lecco (3), Lodi (1), Mantova (7), Pavia (1), Sondrio (2). Leggi su iltempo

EleonoraEvi : Io che vengo dalla #Lombardia, regione ferita in profondità dal #Coronavirus, sono incredula ed indignata per la to… - RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: proposta zona rossa Alzano e Nembro #alzano - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia 51 nuovi casi a Milano città, 28 nel bresciano... - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #coronavirus in #lombardia, 198 nuovi positivi e tre decessi: salgono i ricoverati -