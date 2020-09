Coronavirus in Italia, nuovo Dpcm: ecco tutte le misure e le novità (Di domenica 6 settembre 2020) Da domani lunedì 7 settembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che sarà valido fino al 30 settembre. Cambia poco e niente dai precedenti. Le parole d’ordine restano: prudenza, mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi dove c’è rischio assembramento e distanziamento sociale. ecco tutte le misure anti-covid e le novità del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio. nuovo Dpcm: ecco tutte le misure Come riporta Il Corriere della Sera, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie nei luoghi chiusi, ma anche nei luoghi aperti dove c’è rischio assembramento. La distanza di sicurezza è sempre la stessa: almeno un metro. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi - VanityFairIt : Lo scorso marzo i lividi della mascherina dopo un turno in reparto, ieri sul red carpet di Venezia. Ricordate quest… - infoitsalute : Coronavirus, 1695 nuovi casi in Italia (Lombardia quasi a 400) ma crescono i morti: sono 16 - anny_mas66 : RT @MoriMrc: I dati dell’Istituto Superiore della Sanità esaminano i deceduti per e con covid. La loro lettura esclude alla radice la prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: col nuovo dpcm resta l’obbligo su mascherine e distanza Fanpage.it Coronavirus, verbali desecretati: incertezze sui tamponi, dubbi sulla chiusura delle scuole

I primi 95 verbali del Comitato Tecnico Scientifico pubblicati venerdì pomeriggio sul sito della Protezione civile raccontano il piano segreto per l'epidemia del governo Conte che esiste da febbraio e ...

Coronavirus, i dati:1.695 nuovi casi. Calo dei tamponi

Coronavirus, i dati – 1.695 nuovi casi. Calo dei tamponi: sono 107mila. 16 le vittime, stabili i ricoveri in terapia intensiva I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia sono 1.695, pressoché in ...

I primi 95 verbali del Comitato Tecnico Scientifico pubblicati venerdì pomeriggio sul sito della Protezione civile raccontano il piano segreto per l'epidemia del governo Conte che esiste da febbraio e ...Coronavirus, i dati – 1.695 nuovi casi. Calo dei tamponi: sono 107mila. 16 le vittime, stabili i ricoveri in terapia intensiva I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia sono 1.695, pressoché in ...