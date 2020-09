Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 6 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 6 settembre Secondo giorno di discesa dei contagi in Italia anche se sono stati effettuati meno di 100mila tamponi. I casi sono stati 1.297 con sette decessi. Il record dei positivi in Lombardia (+198) mentre in Valle d’Aosta non sono stati registrati casi. Ritorna ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Ecco tutti i dati: Persone che hanno contratto ... Leggi su newsmondo

