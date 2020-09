Coronavirus, in Francia 8550 casi in un giorno. La Spagna supera il mezzo milione di positivi. Nel mondo i contagiati sono quasi 27 milioni (Di domenica 6 settembre 2020) Il mondo si avvicina ai 27 milioni di positivi dal Coronavirus. Da dicembre ad oggi, è questo il numero delle persone contagiate. E sul fronte europeo le principali preoccupazioni sono rivolte ancora verso Francia e Spagna. Il paese transalpino ha fatto registrare 8.550 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Direzione generale della Sanità resi noti da media francesi. Un dato solo di poco inferiore a quello del giorno prima, quando i nuovi casi avevano toccato il record di 8.975. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 12, con il totale che sale a 30.698. La Spagna invece ha superato il mezzo milione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

