Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm: anticipazioni e novità, gli stadi… (Di domenica 6 settembre 2020) Il prossimo 7 settembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm.Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ e da ‘La Repubblica’, gli stadi fino al prossimo 30 settembre resteranno ancora chiusi. “Nello stadio l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna". Lo aveva dichiarato nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte.Ma non solo; nel nuovo Dpcm saranno confermate le misure del precedente Decreto: mascherine obbligatorie al chiuso, anche nei mezzi di trasporto, e nei luoghi aperti dove non si potrà mantenere il distanziamento sociale. Inoltre, resteranno valide le misure sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Restano chiuse anche le discoteche, due invece le ... Leggi su mediagol

Linkiesta : La strategia del #lockdown è da sempre il naturale modus operandi del governo #Conte, già da molto prima dell’arriv… - giornalettismo : Ci sono una serie di esami che permettono di stabilire, all'arrivo in ospedale, la probabilità di morte di un pazie… - Mediagol : #Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm: anticipazioni e novità, gli stadi... - lavocedigenova : Coronavirus, salgono i casi nello spezzino: personale di tracciamento e ospedaliero in arrivo dalle Asl genovesi - piobulgaro : ?? ULTIMO MINUTO - CORONAVIRUS: NUOVO DECRETO IN ARRIVO E VALIDO DALLA MEZZANOTTE! ECCO COSA CAMBIA ??… -