Coronavirus | il virologo Clementi San Raffaele | “Nel tampone di Silvio Berlusconi carica alta | cure con antivirali”

Come sta davvero Silvio Berlusconi e quali terapie sta seguendo? "Non sono un clinico, ma so che l'onorevole Berlusconi non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato. Ora sta seguendo una terapia con antivirali". Così al 'Corriere della Sera' Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, positivo al Coronavirus, è ricoverato. Quali antivirali? "Il Remdesivir, l'unico farmaco anti-virale finora autorizzato dagli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2. È una terapia che può essere somministrata solo in ospedale ed è per questo – spiega – che si ...

robtic58 : RT @mrcllznn: Coronavirus, ascoltate il virologo prof. Andrea Crisanti: lui sa, lui è affidabile, non l’anestesista. - rosalinobove : RT @mrcllznn: Coronavirus, ascoltate il virologo prof. Andrea Crisanti: lui sa, lui è affidabile, non l’anestesista. - mrcllznn : RT @mrcllznn: Coronavirus, ascoltate il virologo prof. Andrea Crisanti: lui sa, lui è affidabile, non l’anestesista. - mludodc : RT @riktroiani: Prof. #Tarro: Avevo detto che con l'inizio dell'estate la situazione sarebbe migliorata. Infatti dopo gli assembramenti per… - RositaRandi : RT @riktroiani: Prof. #Tarro: Avevo detto che con l'inizio dell'estate la situazione sarebbe migliorata. Infatti dopo gli assembramenti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, il virologo Tarro: «Mascherine solo per sanitari e per sintomatici» Gazzetta del Sud Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19?

Inserito il 27 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19? L'approccio principale alla diagnosi dell'infezione da SARS-CoV ...

Covid, il virologo Pregliasco mette in guardia: «Attenti ai bancomat e ai distributori di bevande»

«C’è molta attenzione sull’importanza delle mascherine. Ma mi sembra si ponga meno enfasi sul ruolo anti-Covid del lavaggio delle mani. In particolare, dopo aver toccato i tasti del bancomat, quelli d ...

