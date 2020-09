Coronavirus, 'il vaccino russo produce anticorpi e non ha effetti collaterali': la rivista The Lancet pubblica i primi studi (Di domenica 6 settembre 2020) Il vaccino russ o contro il covid produrrebbe anticorpi . Nonostante lo scetticismo iniziale sembrerebbe essere efficace Sputnik V, il vaccino russo contro il temuto Coronavirus. A spiegarne la ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

Roma, 06 set 14:33 - (Agenzia Nova) - Sarà tra la fine di settembre e l'inizio del mese di ottobre "il momento della verità per il vaccino contro il Covid-19", concepito sull'asse Oxford-Pomezia. Lo ...In un'intervista con il Corriere della Sera, parlando sempre del vaccino contro il coronavirus, il ministro aveva già detto di non sapere "quale sarà il giorno e quale il vaccino giusto ma penso che ...