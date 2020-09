Coronavirus, il realismo del virologo tedesco: “Sarà ancora qui tra tre anni e dobbiamo trovare un modo per conviverci” (Di domenica 6 settembre 2020) La vita, in questo 2020 contraddistinto dalla pandemia, è un pendolo che oscilla tra ottimismo e pessimismo. E tende più al pessimismo l’ipotesi rilanciata quest’oggi dai tabloid inglesi, secondo la quale il Coronavirus potrebbe far parte della nostra vita quotidiana per i prossimi tre anni e potrebbe non scomparire anche dinnanzi alla scoperta di un … L'articolo Coronavirus, il realismo del virologo tedesco: “Sarà ancora qui tra tre anni e dobbiamo trovare un modo per conviverci” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus realismo Coronavirus, il realismo del virologo tedesco: “Sarà ancora qui tra tre anni e dobbiamo trovare un modo per conviverci” NewNotizie LETTERA/ “Papa Francesco: utopia o ingenuità? No, realismo”

quando, ormai abituati da alcuni anni ad un panorama politico di piccolo cabotaggio, fatto di esclusiva attenzione ai sondaggi e all’immagine del politico di turno, intervengono “certe” persone, si re ...

Si gioca, la Dinamo ritrova il sorriso

Alle 21 a Olbia la sfida con Roma. Il caso di sospetta positività: tutti negativi al secondo tampone, oggi un terzo esame SASSARI. Con il sorriso. Perché finalmente questa sera alle 21 al GeoPalace di ...

quando, ormai abituati da alcuni anni ad un panorama politico di piccolo cabotaggio, fatto di esclusiva attenzione ai sondaggi e all’immagine del politico di turno, intervengono “certe” persone, si re ...Alle 21 a Olbia la sfida con Roma. Il caso di sospetta positività: tutti negativi al secondo tampone, oggi un terzo esame SASSARI. Con il sorriso. Perché finalmente questa sera alle 21 al GeoPalace di ...