Coronavirus, il professor Alberto Zangrillo: “Per Berlusconi decorso regolare, fase delicata” (Di domenica 6 settembre 2020) “decorso regolare con paziente tranquillo”: così il professor Alberto Zangrillo ha definito la situazione di Silvio Berlusconi, spiegando che la “fase è delicata” ma “manifesto un cauto ottimismo che ribadisco”. Silvio Berlusconi “sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile” . Zangrillo si è fermato brevemente a parlare con i giornalisti all’esterno dell’ospedale, spiegando che non ci saranno per oggi altre comunicazioni sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto si è appreso, Berlusconi ha ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente t… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente tranqui… - LalaOsman : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente tranqui… - klaudio_8 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente tranqui… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente tranqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus professor Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Zangrillo: “Per Berlusconi fase delicata” Fanpage.it Berlusconi sta reagendo in modo ottimale alle cure, dice Zangrillo

AGI - "Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure". Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo parlando della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffae ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Zangrillo: “Per Berlusconi fase delicata”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 6 settembre. Sono 1.695 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 16 i morti per covid. A cau ...

AGI - "Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure". Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo parlando della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffae ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 6 settembre. Sono 1.695 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 16 i morti per covid. A cau ...