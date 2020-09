Coronavirus, il nuovo Dpcm: c’è il ricongiungimento per le coppie internazionali, confermato obbligo di mascherine al chiuso (Di domenica 6 settembre 2020) confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto dove non può essere garantito il distanziamento, così come quello di sottoporsi a tampone per chi rientra dai 16 Paesi “a rischio”. Passa invece all’80% la capienza massima consentita ai mezzi pubblici, come concordato dopo il lungo braccio di ferro con le Regioni in vista della riapertura delle scuole. Ma la vera novità riguarda le coppie internazionali che da tempo non riescono a vedersi per le restrizioni anti-Covid: chi si trova all’estero potrà rientrare in Italia per raggiungere “la persona con cui ha una stabile relazione affettiva anche se non convivente”. Questi sono i principali provvedimenti contenuti nel nuovo Dpcm che ... Leggi su ilfattoquotidiano

