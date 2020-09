Coronavirus, il ministro Speranza: “Abbiamo 17 milioni di vaccini antinfluenzali” (Di domenica 6 settembre 2020) “Siamo a 17 milioni che è un dato molto più largo degli anni precedenti per i vaccini”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla festa del Fatto Quotidiano. “Il vaccino contro l’influenza lo consigliamo a tutti, soprattutto ai soggetti a rischio. L’eta’ indicata prima era dai 65 anni in su, quest’anno sarà abbassata ai 60 anni. Abbiamo un tavolo ancora aperto con Farmindustria e i farmacisti, il tema è assolutamente degno della nostra massima attenzione. Una campagna di comunicazione e’ stata fatta tutti gli anni, quest’anno serve farla ancora piu forte perche’ i sintomi dell’influenza sono simili a quelli del Covid: più riusciamo a evitare l’impatto tradizionale dell’influenza sulle ... Leggi su meteoweb.eu

