Coronavirus, il bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri (Di domenica 6 settembre 2020) I nuovi casi di positività al Coronavirus, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri. Lo rivela il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale, dunque, a 277.634. Nelle ultime 24 ore sono otto le persone decedute (ieri erano 16), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.542. Il totale dei dimessi/guariti è di 210.015 (+405), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.078 (+884). I tamponi sono stati 76mila, 30mila in meno di ieri. Di nuovo su le Terapie intensive: sono 133 (+12, +9,9%; ieri +1). Attualmente sono 1.683 i ricoverati con sintomi (+76, +4,7%; ... Leggi su liberoquotidiano

