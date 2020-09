Coronavirus, il bollettino della Campania: 100 positivi, nessun morto nelle ultime 24h (Di domenica 6 settembre 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 100 (*)Tamponi del giorno: 5.427Totale positivi: 7. Leggi su tuttonapoli

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Agenzia_Ansa : Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente t… - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Covid19 I dati di oggi ?? in calo i nuovi contagi (1.297) ?? meno tamponi effettuati - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 6 settembre -