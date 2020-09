Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Ci saranno focolai nelle scuole, ma non spaventiamoci» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreCome ogni domenica, anche oggi, 6 settembre, il numero dei nuovi casi è sceso: sono 1.297, mentre ieri i contagi registrati nel bollettino della Protezione civile erano 1.695. D’altronde, i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati circa 30mila in meno rispetto al giorno precedente. «Non guardiamo il numero assoluto delle nuove infezioni, fortemente influenzato dai test eseguiti», premette il virologo Giovanni Maga. «È evidente che durante il mese di agosto c’è stato un aumento nella circolazione del virus», dice il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Il dato più indicativo per spiegarlo è la percentuale di persone positive sul totale ... Leggi su open.online

