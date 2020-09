Coronavirus, i dati – 1.297 nuovi casi, calano i tamponi: 76.856. Otto morti (Di domenica 6 settembre 2020) Nelle ultime 24ore in Italia si sono registrati 1297 casi di Coronavirus. Il calo rispetto al giorno precedente – quando erano stati quattrocento in più – si spiega con un numero di tamponi di tmaponi decisamente inferiore: 76.856, contro i 107mila di sabato. Sono 8 i decessi legati al Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, la metà di ieri. L'articolo Coronavirus, i dati – 1.297 nuovi casi, calano i tamponi: 76.856. Otto morti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Dati Confturismo e Assoturismo: l'estate 2020 è da dimenticare. Il turismo ha perso 100 miliardi di euro. #ANSA… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - Viminale : Proseguono i controlli delle #Forzedipolizia sul rispetto delle misure anti #coronavirus. I dati del #5settembre:… - LucaGattuso : I dati comunicati oggi dal Minist. Salute 06/09/2020 32.078 positivi (+884) 210.015 guariti (+405) 1.683 ricoverati… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 6 settembre: tutti i dati aggiornati - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Si possono calcolare le possibilità di morire a causa del coronavirus? Secondo uno studio condotto dall'ospedale Careggi di Firenze e dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia, sì. E in sole due ore.I bambini dell’asilo nido e della materna non devono indossare la mascherina. Le mascherine, che devono essere quelle chirurgiche e non di stoffa, sono obbligatorie dai sei anni in su, all’ingresso, a ...