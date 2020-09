Coronavirus Francia, altri 7 dipartimenti 'zona rossa' (Di domenica 6 settembre 2020) Preoccupa sempre di più la seconda ondata di Coronavirus in Francia . E scattano nuove misure. altri sette dipartimenti sono stati classificati come 'zone rosse' ad alto rischio Covid, portando a 28 ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 9mila casi in Francia in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: quasi 9.000 casi in Francia in 24 ore. Lievi aumenti per ricoveri e pazienti in rianimazione. Sono 4.… - danieledv79 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: Francia, 'zone rosse' in altri 7 dipartimenti. India: 90mila casi in 24 ore - SivoAndrea : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: Francia, 'zone rosse' in altri 7 dipartimenti. India: 90mila casi in 24 ore -