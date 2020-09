Coronavirus, domani il nuovo Dpcm: permane l’obbligo di mascherina e tampone, ma scuolabus tutti pieni (Di domenica 6 settembre 2020) La mascherina ci accompagnerà ancora in questo autunno: lo prevede il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da lunedì 7 settembre il quale conferma l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone: è obbligatorio indossarle (esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili) nei luoghi chiusi aperti al pubblico, mezzi inclusi, e comunque quando non si può garantire il distanziamento. permane l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Paesi “a rischio”. Confermato anche l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi nei 14 giorni precedenti è stato in Croazia, Grecia, Spagna e Malta: si può entrare in Italia solo ... Leggi su meteoweb.eu

