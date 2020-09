Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Decreto Legge: cosa cambia da domani (Di domenica 6 settembre 2020) COVID-19: entrerà in vigore lunedì 7 settembre il nuovo DPCM con cui il Governo Conte andrà a prorogare i divieti fissati il 10 agosto scorso. Un Decreto con cui non vengono introdotte nuove restrizioni: già questa è una buona notizia, specialmente alla luce della risalita dei contagi che impone prudenza. Ma d’altronde il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anche nella giornata di ieri ha ribadito che non ci sarà più alcun lockdown generalizzato. Tuttavia, non ci sarà neppure un allentamento delle misure di restrizione, come invece alcuni auspicavano. Ad esempio, non sono previste riaperture, con gli stadi che - almeno per il momento - dovranno restare chiusi nonostante l’imminente ... Leggi su howtodofor

