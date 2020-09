Coronavirus, come sta Berlusconi? “Sta reagendo in modo ottimale”. Intanto Putin gli ha inviato il vaccino? (Di domenica 6 settembre 2020) Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato presso il San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. A parlare delle condizioni di salute di Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo che – secondo quanto riportato dall’Ansa – ha parlato di “decorso regolare con paziente tranquillo”, aggiungendo che si tratta di “fase … L'articolo Coronavirus, come sta Berlusconi? “Sta reagendo in modo ottimale”. Intanto Putin gli ha inviato il vaccino? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

VittorioSgarbi : 'Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un'arma politica… Per una certa parte pol… - MedicalFactsIT : Coronavirus: al momento non esiste nessuna prova che stia circolando un virus “più buono”. Roberto Burioni vi spieg… - ElettraLambo : Questo Coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai... ringraziate e siate felici che avete ancor… - TortoricAurelio : RT @Davide38296157: Giuseppi inchiodato dai verbali Cts: scuola, come ha rovinato la vita agli italiani!!!! - alessiodca7 : RT @Loransel: #complottisti Francia, il Tar di Strasburgo boccia l'obbligo di mascherine all'aperto | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Come sta Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per coronavirus Fanpage.it Lopalco s'inventa il complotto: "Virus sparito per favorire il nord"

La vita è un giro di valzer. Lo sa bene Pierluigi Lopalco che, dopo esser stato onnipresente in tv nei mesi più difficili dell'epidemia, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Pug ...

Il pallone si sgonfia? Club e calciatori: ecco chi pagherà la crisi post-Covid

Non sono ottimiste le stime sul futuro economico del calcio della Rome Business School, riassunte nell’indagine Il pallone forato. Nel 2020 il Covid -19 ha bruscamente frenato la crescita economica di ...

La vita è un giro di valzer. Lo sa bene Pierluigi Lopalco che, dopo esser stato onnipresente in tv nei mesi più difficili dell'epidemia, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Pug ...Non sono ottimiste le stime sul futuro economico del calcio della Rome Business School, riassunte nell’indagine Il pallone forato. Nel 2020 il Covid -19 ha bruscamente frenato la crescita economica di ...