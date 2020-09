Coronavirus, bollettino del 6 settembre: 8 morti (totale 35.542), 1.297 nuovi positivi, 210.015 guariti (Di domenica 6 settembre 2020) Attualmente sono 1.683 i ricoverati con sintomi, di questi 133 sitrovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare sitrovano 30.262 persone Leggi su firenzepost

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 settembre: 1.695 nuovi casi e 16 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Agenzia_Ansa : Nuovo bollettino medico per Berlusconi ricoverato al San Raffaele con il Covid-19. 'Decorso regolare con paziente t… - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi 6 settembre: 1297 nuovi casi, 7 le vittime - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 1.297 nuovi casi #Covid19 -