Coronavirus, Beppe Grillo contro i negazionisti: «Che il cielo vi fulmini». E invita il Papa a intervenire dopo le foto dell’«elevato» in fiamme – Il video (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre«Francesco, sono l’elevato, Grillo, mi rivolgo a te che sei il massimo degli Elevati». È un video sarcastico quello con cui il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la manifestazione di ieri che ha visto riunirsi a Roma negazionisti del Coronavirus, no-vax, No 5G, sovranisti, l’estrema destra di Forza Nuova, i gilet arancioni, i complottisti di QAnon, e persino i forconi. In piazza sono state bruciate le immagini di Papa Francesco, ma anche quelle di Beppe Grillo. «Hanno bruciato le nostre fotografie», dice Grillo sotto ... Leggi su open.online

BidoliNicola : @PatriziaRametta ?? Qualcuno sapeva (adirittura prima dei SS Ita), era stato informato da un compiacente console ci… - Matt47729172 : Berlusconi ha il #coronavirusitalia. Ora ci vorrebbe Beppe Braida: 'Attentato. Si tratta di attentato. Sua santità… - Beppe_Carlone : @Mov5Stelle @virginiaraggi Tra di voi ci sono ancora tanti no vax. Che facciamo? Glielo diciamo che i vaccini prev… - isabeaubless : @beppe_grillo SAI PERCHÉ SEI UN IPOCRITA BORGHESE CORROTTO? PERCHÉ 20anni FA LI COMBATTEVI QUESTI SISTEMI NAZISTI D… - giuseppeargent3 : @beppe_grillo Coronavirus-vaccini.E continua la corsa ai vaccini, finora un fallimento. Per trovare un vaccino occo… -