Coronavirus, aumentano i decessi (+7) e le terapie intensive (+12). Il crollo dei tamponi da weekend (30mila in meno) fa calare il numero dei positivi: +1297 (ieri +1695) – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreIl bollettino del 6 settembre Sono 1.297 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. ieri l’incremento era stato pari a + 1.695, due giorni fa di +1.733 contagi. Il tutto a fronte di circa 30mila tamponi in meno, calo in una certa misura fisiologico in collegamento con il weekend: 76.856 oggi mentre ieri erano stati 107.658. Sono 277.634 gli italiani e le italiane che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza. ... Leggi su open.online

