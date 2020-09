Coronavirus, Associazione anestesisti: “Non è mutato, casi gravi come quelli di marzo” (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani ha sottolineato che non vi sono prove di una mutazione del Coronavirus tale da permettere di affermare che i casi di oggi siano meno gravi Affermare che i casi di Covid-19 riscontrati in Italia oggi siano meno gravi di quelli dei mesi di marzo e aprile non è … L'articolo Coronavirus, Associazione anestesisti: “Non è mutato, casi gravi come quelli di marzo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

lightmoon972 : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” - PulitiElena : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” - ladyrosmarino : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” - JohnHard3 : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” - LelloConso : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” -