Coronavirus, Antonio Socci su Bill Gates: "La faccia inquietante con cui parla della prossima epidemia" (Di domenica 6 settembre 2020) Un video in cui il protagonista è Bill Gates fa sorgere "inquietanti" dubbi ad Antonio Socci. Il magnate e filantropo, ex patron Microsoft, in una lunga intervista parla del Coronavirus, dell'emergenza sanitaria, sulla quale da tempo usa toni piuttosto catastrofisti. È noto, inoltre, come l'universo complottista punti il dito contro Bill Gates sostenendo teorie cospirazioniste più o meno bislacche. Il punto, però, è che Gates non sembra fare nulla per scacciare i sospetti, per quanto talora piuttosto assurdi, che lo circondano. Rilanciando il video su Twitter, Antonio Socci commenta: "Le cose che dice fino al minuto 0,50 mi sembrano sensate e condivisibili. Ma da quel ... Leggi su liberoquotidiano

Open_gol : Antonio Pintus, medico a Sassari, si rivolge «agli idioti che ancora oggi sottovalutano la pandemia»: «Rientriamo t… - foyli : RT @Libero_official: 'La faccia un po' inquietante con cui Bill Gates parla della prossima epidemia': #coronavirus, Antonio Socci e i dubbi… - silviacarducci5 : RT @Libero_official: 'La faccia un po' inquietante con cui Bill Gates parla della prossima epidemia': #coronavirus, Antonio Socci e i dubbi… - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: 'La faccia un po' inquietante con cui Bill Gates parla della prossima epidemia': #coronavirus, Antonio Socci e i dubbi… - Libero_official : 'La faccia un po' inquietante con cui Bill Gates parla della prossima epidemia': #coronavirus, Antonio Socci e i du… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Antonio Coronavirus, Antonio Decaro si sfoga in diretta: “Rispettiamo le regole altrimenti ci ritroveremo sul… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Antonio Socci su Bill Gates: "La faccia inquietante con cui parla della prossima epidemia"

Un video in cui il protagonista è Bill Gates fa sorgere "inquietanti" dubbi ad Antonio Socci. Il magnate e filantropo, ex patron Microsoft, in una lunga intervista parla del coronavirus, dell'emergenz ...

Bari, movida nell'Umbertino: assembramenti e poche mascherine. Multati i titolari di due locali

Centinaia di persone, soprattutto ragazzi, che non rispettano il distanziamento e non indossano la mascherina, mettendo a rischio la sicurezza personale e quella di chi gli è vicino a cominciare dai f ...

Un video in cui il protagonista è Bill Gates fa sorgere "inquietanti" dubbi ad Antonio Socci. Il magnate e filantropo, ex patron Microsoft, in una lunga intervista parla del coronavirus, dell'emergenz ...Centinaia di persone, soprattutto ragazzi, che non rispettano il distanziamento e non indossano la mascherina, mettendo a rischio la sicurezza personale e quella di chi gli è vicino a cominciare dai f ...