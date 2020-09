Coronavirus: +7 decessi, +12 in terapia intensiva, +1297 positivi (ma meno tamponi) (Di domenica 6 settembre 2020) Nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile oggi, domenica 6 settembre 2020, con i dati del ministero della Salute relativi alla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia, leggiamo che sono stati trovati 1.297 nuovi casi positivi, un aumento inferiore rispetto a quello di ieri (1.695) e di due giorni fa (1.733) dovuto più che altro al fatto che c'è stato un calo nel numero di tamponi, basti pensare che oggi ne sono stati effettuati 76.856, mentre ieri erano stati 107-658. Sale dunque a 277.634 il numero di italiani che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia, mentre il numero totale di tamponi è stato di 9.219.257 per 5.538.028 casi. Al momento ci sono 1.683 persone ricoverate in ospedale di cui 133, ossia 12 in più di ieri, in terapia ... Leggi su blogo

