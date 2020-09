Coronavirus: 12 positivi a Foggia. Due sono sintomatici, 4 individuati durante gli screening di pre-ricovero. 'Necessarie misure di ... (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus: 60 nuovi casi e un decesso in Puglia, 12 nel Foggiano. Oltre 1.160 i pazienti attualmente positivi 6 settembre 2020 Per quel che concerne i contagi di oggi - 60 nuovi positivi in tutta la ... Leggi su foggiatoday

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/09/20 • Attualmente positivi: 32.078 • Deceduti: 35.542 (+8, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 210.015… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscont… - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - caterinacorda1 : RT @CesareSacchetti: I test del tampone danno risultati positivi anche se il virus è morto da tempo. In altre parole, questi test sono fatt… - Gian_Mal : RT @TgrRai: #Coronavirus #Italia, 1297 oggi i nuovi positivi contro i 1695 di ieri (-398). 7 i morti (ieri erano stati 16). Consistente cal… -