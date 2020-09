Coronavirus, 1.297 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore. Più ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 6 settembre 2020) Riporta un nuovo calo del numero di casi positivi di Coronavirus in Italia, l'odierno bollettino del Ministero della salute. Sono infatti 1.297 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore contro i 1695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 277.634. Si sono registrati invece 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76.856, più di 30mila in meno di ieri. I nuovi dimessi sono 405, per un totale di 210.015. In merito alla terapia intensiva, sono 133 i pazienti ricoverati, 12 più rispetto al numero di ieri. Solo una regione, la Valle d'Aosta, ... Leggi su ilfogliettone

