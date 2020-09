Corona virus: nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri In vigore da domani. Sostanzialmente confermati i divieti sanciti ad agosto, bus fino all'80 per cento della capienza (Di domenica 6 settembre 2020) La novità di rilievo è quella riguardante il trasporto. Pullman utilizzabili fino ad una capienza dell’80 per cento, ciò soprattutto ai fini del trasporto scolastico. Per il resto il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) in vigore da domani, secondo quanto riportato da Corriere della Sera.e Repubblica, ricalca prescrizioni e divieti contenuti nel decreto di agosto. L'articolo Corona virus: nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri <small class="subtitle">In vigore da ... Leggi su noinotizie

