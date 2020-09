Corona virus: Italia, 32078 attualmente positivi a test (+884 in un giorno) con 35541 decessi (7) e 210015 guariti (405). Totale di 277634 casi (1297) Dati della protezione civile (Di domenica 6 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 32078 attualmente positivi a test (+884 in un giorno) con 35541 decessi (7) e 210015 guariti (405). Totale di 277634 casi (1297) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

ManavaBit : @La63321605 @chiossimanuela2 @MoriMrc Lo sa perché in tutti questi anni non ci sono stati vaccini per i corona viru… - campeggiani : RT @MrGavoni: @Carlo_bis Oppure la spiegazione è un'altra: i test vanno bene per qualsiasi virus corona. - beverlytozier3 : RT @Moonlightshad1: Povero stronzo. È corona virus solo se tocca gli amici e gli amici degli amici. - daniela61778885 : RT @Moonlightshad1: Povero stronzo. È corona virus solo se tocca gli amici e gli amici degli amici. - IlBerta4 : RT @Moonlightshad1: Povero stronzo. È corona virus solo se tocca gli amici e gli amici degli amici. -