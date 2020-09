Conto corrente e Coronavirus: come difendere il saldo depositato (Di domenica 6 settembre 2020) Sono momenti di grande incertezza: l’emergenza Coronavirus impone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul Conto corrente. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione. Conto corrente: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori come testimoniato anche dai dati recentemente diffusi dall’Abi. La liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti percentuali tra gennaio 2019 e gennaio 2020. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia, come molti sanno, le giacenze sul Conto corrente ... Leggi su termometropolitico

