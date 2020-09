Conte ne spara un’altra: “In Italia 135mila morti per coronavirus” (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Quanti sono stati i morti per coronavirus in Italia? 135mila. Di questo è convinto il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha snocciolato il dato intervenendo ieri alla festa del Fatto Quotidiano. Inventandosi qualcosa come 100mila decessi in più rispetto al reale. Conte si inventa i numeri Secondo gli ultimi dati disponibili, quelli diffusi ieri dalla Protezione civile, i morti per coronavirus sono stati 35534, in aumento di 16 unità rispetto al 4 settembre. Ben lontani quindi dai numeri da ecatombe – anche se gli oltre 35mila restano comunque un dato drammatico – presentati da Conte. Di fronte ad una evidente sparata, il fondatore ed ex presidente del Fatto Antonio Padellaro, che lo stava ... Leggi su ilprimatonazionale

