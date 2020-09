Conte, 135.000 morti per il Coronavirus. Meloni: ‘Non sa neanche quanti sono…’ (Di domenica 6 settembre 2020) Errore di Conte sul numero dei morti per il Coronavirus in Italia, per il premier sono 135.000. Giorgia Meloni contro il Presidente del Consiglio: “Ecco in quali mani siamo”. In occasione dell’intervento alla festa annuale del Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte ha parlato anche dell’emergenza Coronavirus, sempre di estrema attualità, e ha parlato di 135.000 morti. Una gaffe che non è passata inosservata e che ha scatenato le polemiche intorno al Premier. Coronavirus, Conte: 135.000 morti per il Covid Proviamo a fare il punto della situazione. Al 5 settembre, giorno dell’intervento di Conte alla festa annuale del Fatto Quotidiano, in Italia si ... Leggi su newsmondo

