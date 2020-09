Colleferro, Willy pestato a morte dal branco: ci sono 4 arresti (Di domenica 6 settembre 2020) Si è conclusa la caccia agli aggressori di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso dalle botte di 4 persona nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, provincia di Roma. I carabinieri di Colleferro li hanno rintracciati. Su di loro pende ora l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso e si trovano in carcere in attesa di essere interrogati dai militari. Omicidio Willy: 4 arresti Si tratta di due fratelli e due amici di età compresa fra i 22 e 26 anni, i quattro sono stati rintracciati nel giro di poche ore grazie alle testimonianze raccolte. Gli aggressori di Willy Monteiro Duarte sono originari di Artena, paese limitrofo a quello di Colleferro, e proprio lì ... Leggi su thesocialpost

