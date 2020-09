Cliente litiga con prostituta: la polizia gli fa ottenere lo sconto (Di domenica 6 settembre 2020) Cliente va dalla prostituta ma, non soddisfatto della prestazione, ottiene grazie all’intervento della polizia lo sconto di 10 euro. È successo a Busto Arsizio. Clamoroso quanto accaduto a Busto Arsizio. Nel paese lombardo solo poche notti fa è avvenuto un fatto che sarebbe degno di un titolo su Lercio. Un Cliente di origini marocchine del posto, che voleva passare una notte più movimentata del solito, ha deciso di pattuire con una prostituta il prezzo per un rapporto sessuale. Raggiunto l’accordo per 40€, i due si sono recati presso una lavanderia a gettoni aperta 24 ore per consumare la prestazione. Alle due di notte i due si sono appartati nel locale prescelto, ma è quello che è avvenuto dopo a essere balzato agli onori della ... Leggi su bloglive

WalterSylarYang : Tutto è bene quel che finisce bene - sasagerry72 : Busto Arsizio (Va) Cliente non raggiunge l’orgasmo e litiga con la prostituta. Interviene la polizia e gli fa avere lo sconto. ?????? - Vitomasel : Questa è ancora l'Italia di Silvio. - Maria15112786 : Non so se sia vera ma è esilarante... - Ale_Test : ?????????? ma manco Lercio -

