Ciclismo, Giulio Ciccone annuncia: “Travolto e stesso dal maledetto Covid-19” (Di domenica 6 settembre 2020) “Sto vivendo un momento difficile e molto complicato. Questo maledetto virus mi ha travolto e steso. Ora che arrivavano tre appuntamenti fondamentali come Tirreno, Mondiale e Giro, mi ritrovo a dover pensare a guarire e ad interrompere fino a chissà quando la mia attività”. Questo l’annuncio su Facebook di Giulio Ciccone, corridore abruzzese della Trek-Segafredo risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone effettuato lo scorso 31 agosto. “Non e’ facile accettare tutto questo, dopo tanti sacrifici e rinunce – spiega – E non e’ facile soprattutto vivere la realtà che mi circonda, per il bene dei miei cari innanzitutto. Un grazie di cuore a tutti quelli che mi sono stati vicini – termina Ciccone, rivolgendosi ai suoi fans – ... Leggi su sportface

