Ciclismo, Ciccone: 'Salto Tirreno e Mondiale per il coronavirus' (Di domenica 6 settembre 2020) Giulio Ciccone posta su Instagram questo pensiero dopo la positività al coronavirus che gli ha fatto saltare la Tirreno-Adriatico e il Mondiale. 'Sto vivendo un momento difficile e molto complicato. ... Leggi su gazzetta

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Ciccone: “Il virus mi ha travolto e steso. Anziché a Tirreno e Mondiale devo pensare a guarire”. Intanto il c.t. Cassani..… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ciccone: “Il virus mi ha travolto e steso. Anziché a Tirreno e Mondiale devo pensare a guarire”. Intanto il c.t. Cassani..… - Gazzetta_it : Ciccone: “Il virus mi ha travolto e steso. Anziché a Tirreno e Mondiale devo pensare a guarire”. Intanto il c.t. Ca… - sportface2016 : L'annuncio di Giulio #Ciccone - #COVID?19 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo. #Nibali e la positività di #Ciccone. “Dispiace per lui, io l’ho visto solo un giorno” -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Ciccone

Otto tappe dal 7 al 14 settembre per la 55^ edizione della Corsa dei Due Mari. Ci saranno anche Froome, Thomas, V. Nibali, Ciccone, Fuglsang, Vlasov, S. Yates, Majka, Ackermann, Matthews, Gaviria e Va ...A soli quattro giorni dal via della Tirreno—Adriatico: Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19 e dunque non parteciperà alla Corsa dei Due Mari, che prenderà il via lunedì da Lido di Camaiore.