Chiara Ferragni, clamorosa indiscrezione sul futuro della influencer (Di domenica 6 settembre 2020) L’azienda televisiva Rai potrebbe presto accogliere una new entry del mondo social che andrebbe a collimare con le idee di fare TV di Simona Ventura La rigenerazione sui social network ad opera della blogger e influencer di fama sconfinata, Chiara Ferragni ha fatto scalpore persino negli studi Rai. La moglie del cantante rapper, Fedez non … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - blogtivvu : “Progetto televisivo insieme”: Chiara Ferragni e Simona Ventura su Rai2? ??? ? L'indiscrezione bomba ti aspetta nell… - cloud1055 : @Saretta44670391 Le domande idiote incrementano i follower e i follower non sono mai troppi ... scommetto che il tu… - infoitcultura : Chiara Ferragni, lo scatto è bollente: décolleté super – FOTO - Notiziedi_it : Chiara Ferragni sbarca in Rai? L’indiscrezione bomba -