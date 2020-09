Chi c’era a Venezia dieci anni fa (Di domenica 6 settembre 2020) Fotografie dal festival con Quentin Tarantino presidente di giuria – criticato dal ministro Sandro Bondi – e Sofia Coppola premiata col Leone d'oro Leggi su ilpost

RaffaeleFitto : Nel 2015 c'era chi sosteneva che avrebbe riaperto i reparti chiusi. In questi 15 anni il centrosinistra che ha gove… - LiaQuartapelle : Una nuova manifestazione a Minsk contro il regime bielorusso. Questa volta però c’era molta più polizia schierata p… - belocchi4 : Guardate chi c'era dietro la manifestazione di beoti - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: IL #COVID C'È CHI LO NEGAVA IERI IN #PIAZZA È UN CRETINO CHI LO NEGAVA A #FEBBRAIO DAL #GOVERNO VA CACCIATO Chi tacev… - 73696E : RT @Aleboz17: @LaSkilly Questa settimana sulla chat di classe c'era chi diceva 'io dico a mio figlio di non mettere la mascherina anche se… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’era Na scola covvidiola ? Quotidiano Napoli Quotidiano Napoli