Chelsea, Giroud: «La competizione in attacco ci porterà al vertice» (Di domenica 6 settembre 2020) Olivier Giroud ha parlato del futuro al Chelsea dopo l’arrivo di tanti attaccanti di qualità Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, dopo esser stato sul piede di partenza lo scorso gennaio è rimasto a Londra e vuole convincere Lampard. In una intervista a Telefoot, il bomber francese ha parlato della competizione che ci sarà in attacco in casa Blues dopo l’arrivo di tanti calciatori di qualità. «Non ho parlato con Lampard. Una cosa è certa: la competizione ci porterà tutti al vertice. Un grande club deve avere opzioni diverse per ogni posizione. Sono qui, ho concluso bene la stagione e ho dimostrato all’allenatore che poteva contare su di me. Werner non ha le mie ... Leggi su calcionews24

