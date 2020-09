"Che cosa lo mette a disagio": parla Giuseppe Cruciani, il segreto svelato su Paolo Del Debbio (Di domenica 6 settembre 2020) Domani, lunedì 7 settembre, torna in onda La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Insomma, quella conclusa a luglio non è stata l'ultima stagione. E intervistato da TvBlog, Cruciani rivela: "Sì, dissi che sarebbe stata l'ultima e probabilmente sarebbe andata così se non ci fosse stato il covid". E ancora: "Sono cambiati i piani, incredibilmente l'emergenza ha creato un'energia nuova. Sembra strano, ma credo che sia stata per tutti quanti una delle stagioni migliori. Dunque ripartiamo, dopo qualche tentennamento". Dunque, si parla anche di politica. O meglio, gli si chiede se con l'uscita di Matteo Salvini dal governo, per un programma come La Zanzara, sia cambiato qualcosa: c'era più carne al fuoco? "Queste cose non ci ... Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : Facciamo una bella cosa @luigidimaio parametriamo gli stipendi a quello che i parlamentari guadagnavano prima di en… - LucaBizzarri : Ma questa cosa che nel centro di Roma ogni tre metri c’è un monopattino in mezzo al marciapiede e ogni tre secondi… - mecna : Mi succede spesso di cliccare in alto sullo schermo per fare una cosa e in quel millisecondo intercettare e quindi… - gattogeremia : RT @jacopo_iacoboni: I soldi del Piano Marshall (15% del pil italiano in 5 anni) furono gestiti da De Gasperi I soldi del Recovery Fund, s… - _ElisabettaDaRe : Ma come si fa ad accusare Harry Styles di pedofilia? Stiamo parlando della stessa persona?? Quella che tiene ai suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Coronavirus, nuovo Dpcm: trasporti e mascherine, che cosa (non) cambia fino al 30 settembre BresciaToday Coronavirus, Speranza: "Prime dosi dei vaccini a medici e anziani"

L'intervista del Corriere della Sera al ministro della Salute. Del vaccino, dice, "all’inizio avremo solo due o tre milioni di dosi, dovrà essere gratuito". Poi avverte: "Basta con la campagna elettor ...

Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani e il segreto svelato su Paolo Del Debbio: "Che cosa lo mette a disagio"

Domani, lunedì 7 settembre, torna in onda La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Insomma, quella conclusa a luglio non è stata l'ultima stagione. E intervistato da ...

L'intervista del Corriere della Sera al ministro della Salute. Del vaccino, dice, "all’inizio avremo solo due o tre milioni di dosi, dovrà essere gratuito". Poi avverte: "Basta con la campagna elettor ...Domani, lunedì 7 settembre, torna in onda La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Insomma, quella conclusa a luglio non è stata l'ultima stagione. E intervistato da ...