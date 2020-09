Centrodestra caterpillar. Spunta il pronostico di Giorgia Meloni (Di domenica 6 settembre 2020) Il 7-0 per il Centrodestra alle regionali «non lo considero neanche un obiettivo così distante. Ci sono due governatori uscenti del Centrodestra (Luca Zaia e Giovanni Toti, ndr) la cui riconferma è data praticamente per certa e ci sono 4 Regioni che sono in ballo e sono quelle governate dal centrosinistra». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando a Pesaro a margine di un'iniziativa elettorale per il candidato presidente Francesco Acquaroli, esponente del partito che guida. «In quella che va meglio, De Luca in Campania passa la sua giornata a insultare il Pd. Quindi, mi pare che da una parte ci sia un consenso diffuso verso il Centrodestra e dall'altra ci sia un dissenso diffuso verso un centrosinistra che non è stato in grado ... Leggi su iltempo

