Cento anni fa il disastroso terremoto in Garfagnana e Lunigiana: l’area colpita è tra quelle a maggiore pericolosità sismica in Toscana (Di domenica 6 settembre 2020) “Del terremoto del 7 settembre 1920 in Garfagnana e Lunigiana ho sempre sentito parlare in famiglia fin da quando ero bambino: mia nonna paterna, Delia Bernardini, fiorentina, classe 1904, era stata testimone diretta di quella scossa in Versilia. Lei e la sua famiglia erano solite trascorrere le estati in una grande colonica nella zona di Marina di Pietrasanta. Anche in quei giorni di tarda estate del 1920 mia nonna, che aveva 16 anni, si trovava in Versilia. La scossa sulla costa fece solo danni minori, non gravi come in Garfagnana, ma fu sufficientemente forte da essere perfettamente ricordata da mia nonna fino alla fine dei suoi giorni, all’età di 84 anni. Quella mattina del 7 settembre Delia e la sorella maggiore, Clara, ... Leggi su meteoweb.eu

BeppeSala : A cento anni dalla nascita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Milano e l’Italia intera ricordano con orgoglio… - bokuwadandan : RT @utentefinale: America cento anni fa - utentefinale : America cento anni fa - CellaVinaria10 : - gianmarco__p : RT @apanzeva: VI AUGURO CENTO ANNI DI FELICITÀ SEMPRE IN BUONA SALUTE COME IL VOSTRO CUORE DESIDERA AUGURI -

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni Tra cento anni Avvenire Il buon riposo delle mucche anziane, per loro in India ci sono 5000 ospizi

In India, i gaushala, i ricoveri per le mucche anziane, malate o abbandonate perché improduttive, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 5000, tra le quali 1837 registrate presso istituzioni pubbl ...

"Sindaci e amministratori del Salento con Emiliano"

LECCE - Sindaci e amministratori della provincia di Lecce hanno manifestato questa mattina il loro sostegno a Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. Grande partecipazi ...

In India, i gaushala, i ricoveri per le mucche anziane, malate o abbandonate perché improduttive, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 5000, tra le quali 1837 registrate presso istituzioni pubbl ...LECCE - Sindaci e amministratori della provincia di Lecce hanno manifestato questa mattina il loro sostegno a Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. Grande partecipazi ...