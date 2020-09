Cecilia Strada ai negazionisti del Covid: "Non vi meritate il servizio sanitario nazionale" (Di domenica 6 settembre 2020) Il post della figlia della fondatore di Emergency, Gino Strada, è stato uno dei più condivisi dopo la manifestazione no mask a Roma "Ho visto la manifestazione dei #negazionisti a Roma. Ammassati, senza mascherine. Non ve lo meritate il Sistema sanitario nazionale. Vi cureranno sempre, ogni paziente "con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che esso mi ispira", ma non ve lo meritate. Oh, chiariamoci, ché forse sono stata … Leggi su it.mashable

mavrarita : @cecilia_strada Tutti e due senza ogni dubbio, quelli in malafede che istigano gli ignoranti e di questi ultimi ahimè l'Italia è piena. - mamo75r : @marvac66 @PZuntini @cecilia_strada Forse non tutti sanno che: qualunque categoria lavorativa, dal momento del sosp… - mamo75r : @marvac66 @PZuntini @cecilia_strada Per lo scudo penale non mi meraviglio, siamo in Italia, lo stanno richiedendo a… - mamo75r : @marvac66 @PZuntini @cecilia_strada Trovo normale solo il non eseguire le autopsie. Ho sentito molte polemiche al r… - Mario_nhmjs : @cecilia_strada Medici, lasciateli in astanteria a meditare sulla loro imbecillità. -

