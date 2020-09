Cecilia Strada ai negazionisti del Covid: "Non vi meritate il servizio sanitario nazionale" (Di domenica 6 settembre 2020) Il post della figlia della fondatore di Emergency, Gino Strada, è stato uno dei più condivisi dopo la manifestazione no mask a Roma "Ho visto la manifestazione dei #negazionisti a Roma. Ammassati, senza mascherine. Non ve lo meritate il Sistema sanitario nazionale. Vi cureranno sempre, ogni paziente "con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che esso mi ispira", ma non ve lo meritate. Oh, chiariamoci, ché forse sono stata … Leggi su it.mashable

SonDandelion : @cecilia_strada ora capisco - cecilia_strada : RT @UNHCRItalia: Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre un mese… - Lisetta52332742 : Cecilia Strada choc: “Negazionisti non meritano le cure della sanità pubblica” - SuperStufo : RT @sara_netboy88: La signora Strada figlia di cotanto medico si permette di dire che chi è andato sabato alla manifestazione dei no vax me… - stopcensurainfo : Cecilia Strada choc: “I negazionisti non meritano le cure della sanità pubblica” -