CdS - Saltato Riccardi al Pescara! Ora la Roma può inserirlo nell'affare Milik-Under col Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Se Edin Dzeko andrà alla Juventus, la Roma potrà concretizzare l'affare con il Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik. Cengiz Under è la merce di scambio adatta, ma al Napoli serve anche un conguaglio.

La trattativa estenuante tra Roma e Napoli per Milik sembra proprio non finire mai. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorosii non sembrano volersi muovere dalla propria offerta, ovvero Un ...“La sensazione è che alla fine l’affare si farà, innescando la giostra che sappiamo. Roma e Napoli sono molto vicine al punto d’incontro che perfezionerà lo scambio tra Cengiz Ünder e Arek Milik, con ...