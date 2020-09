CdS - Fabian-Koulibaly, il PSG tenta il doppio colpo! Telefonata di Leonardo: richiesta record di ADL (Di domenica 6 settembre 2020) Da Parigi hanno preso il telefono in mano, composto il numero di Aurelio De Laurentiis ed effettuato un sondaggio esplorativo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Leonardo chiama ADL: il PSG tenta il doppio colpo Koulibaly-Fabian! Richiesta altissima del Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Fabian Ruiz piace al Psg - sscalcionapoli1 : CdS - L'ombra del Psg su Fabiàn: lo spagnolo oggetto del desiderio di Leonardo #calciomercato #featured - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Fabian Ruiz piace al Psg - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Fabian Ruiz piace al Psg -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Fabian

Tutto Napoli

Da Parigi hanno preso il telefono in mano, composto il numero di Aurelio De Laurentiis ed effettuato un sondaggio esplorativo. Qual è la situazione legata a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz? Se lo chie ...Il calciomercato del Napoli è evidentemente influenzato dalle cessioni che la società azzurra è chiamata a fare per investire in nuovi giocatori. Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere ...