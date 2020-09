Cathy, notti folli tra alcol e droga. Addio alla donna che uccise Belushi (Di domenica 6 settembre 2020) Tra il 4 e il 5 marzo del 1982 iniettò la dose fatale all'attore dei Blues Brothers: era ubriaca e non lo salvò. Prima la fuga, poi il ritorno negli Usa e la confessione: scontò 15 mesi in carcere per ... Leggi su quotidiano

La notte fra il 4 e il 5 marzo 1982 iniettò, ubriaca, la dose letale di eroina e cocaina che uccise John Belushi. Cathy Evelyn Smith, cantante canadese, è morta il 18 agosto a 73 anni di tumore, ma la ...

