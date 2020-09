Castellana Grotte: giovedì sera Trulli Tales nel Magic cine bus Apulia film commission (Di lunedì 7 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: Arriverà a Castellana Grotte in Largo San Leone Magno giovedì 10 settembre 2020 alle ore 20, l’iniziativa del Magic cine Bus di Apulia film commission che porta in giro la serie animata “Trulli Tales”, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi che ha coprodotto la serie “Trulli Tales – le avventure dei Trullalleri” insieme a Fandango e Congedo Editore. L’iniziativa della fondazione, vuole essere soprattutto un omaggio ai bambini e alle loro famiglie, un modo per regalare a tutti una serata di divertimento dopo mesi di grande ... Leggi su noinotizie

themysterybox11 : ?Fabrizio Moro big mood dalle grotte di Castellana, della serie “stateme lontani mille miglia” (big mood almeno per… - EpicEuropa : GROTTE DI CASTELLANA - CASTELLANA CAVES ???? #italy #caves #italian #exploreitaly #puglia #castellanagrotte… - cook_93 : #bro #TeamMeryButterfly #fratellanza #solocosebelle #moltoyoooo #lollolollo #teammerybutterfly?? @ Grotte di Castell… - E20iN : Grotte di Castellana - Visita Completa - INGLESE - E20iN : Grotte di Castellana - Visita Completa - ITALIANO -

Ultime Notizie dalla rete : Castellana Grotte Il MagicCineBus fa tappa a Castellana-Grotte ViviCastellanaGrotte COVID-19: due nuovi casi a Castellana Grotte e Turi

Tra i nuovi 80 casi conclamati oggi in Puglia, uno di questi a Castellana Grotte a darne notizia il sindaco Francesco De Ruvo e un altro a Turi, comunicato dal sindaco dott.ssa Ippolita Resta. Castell ...

Banche, quali sono le più sicure in Italia? Dove aprire il conto corrente con il rischio al minimo

Secondo l’analisi di Altroconsumo Finanza, la solidità delle banche italiane è migliorata negli ultimi anni: ecco la classifica aggiornata al 2020, con 19 istituti in vetta con cinque stelle ...

Tra i nuovi 80 casi conclamati oggi in Puglia, uno di questi a Castellana Grotte a darne notizia il sindaco Francesco De Ruvo e un altro a Turi, comunicato dal sindaco dott.ssa Ippolita Resta. Castell ...Secondo l’analisi di Altroconsumo Finanza, la solidità delle banche italiane è migliorata negli ultimi anni: ecco la classifica aggiornata al 2020, con 19 istituti in vetta con cinque stelle ...